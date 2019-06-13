الفجر تهنئ اللواء عصام والي لرئاسته "القومية للأنفاق"‎

يقدم الدكتور مصطفى ثابت، رئيس التحرير التنفيذي لبوابة الفجر، وأسرة تحرير البوابة، بالتهنئة إلى اللواء مهندس عصام عبدالقادر والى، لتوليه رئاسة مجلس إدارة الهيئة القومية للأنفاق.



