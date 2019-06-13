الفجر تهنئ اللواء عصام والي لرئاسته "القومية للأنفاق"
الخميس 13/يونيو/2019 - 11:51 م
كرستينا عياد
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يقدم الدكتور مصطفى ثابت، رئيس التحرير التنفيذي لبوابة الفجر، وأسرة تحرير البوابة، بالتهنئة إلى اللواء مهندس عصام عبدالقادر والى، لتوليه رئاسة مجلس إدارة الهيئة القومية للأنفاق.
وعين والى، خلفًا للواء أحمد فودة، الرئيس السابق لمجلس إدارة الهيئة القومية للأنفاق.
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