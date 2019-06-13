تقارير تكشف: برشلونة تم إختراقه !
الخميس 13/يونيو/2019 - 11:21 م
عمر عبدالعزيز
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أكدت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الخميس، أن نادي برشلونة الإسباني قد تعرض للإختراق.
وأفادت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن البارسا كان يجهز طريقة مثالية للإعلان عن وصول النجم الفرنسي أنطوان جريزمان، لينضم لبرشلونة قادمًا من أتلتيكو مدريد.
وهدف مسؤولي النادي الكتالوني لإسعاد الجماهير ومحاولة اقناعهم بهذه العملية التعاقدية الصعبة والتي واجهت الكثير من الانتقادات.
وأكدت التقارير أن جيل مارين المدير التنفيذي لأتلتيكو مدريد بتأكيده لوصول جريزمان إلى ملعب كامب نو، قد أفسد كل شيء.
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