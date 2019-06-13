دينيس سواريز يقترب من اللعب لهذا النادي

كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن النادي الذي سيلعب له دينيس سواريز لاعب فريق برشلونة الإسباني، خلال الموسم المقبل.





وبحسب ما ذكرته صحيفة سبورت الكتالونية، فإن أندية فالنسيا وأتلتيكو مدريد قد يكونا سيناريوهين لدينيس سواريز خلال الفترة المقبلة.



