دينيس سواريز يقترب من اللعب لهذا النادي
الخميس 13/يونيو/2019 - 10:46 م
عمر عبدالعزيز
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كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن النادي الذي سيلعب له دينيس سواريز لاعب فريق برشلونة الإسباني، خلال الموسم المقبل.
وبحسب ما ذكرته صحيفة سبورت الكتالونية، فإن أندية فالنسيا وأتلتيكو مدريد قد يكونا سيناريوهين لدينيس سواريز خلال الفترة المقبلة.
وأكدت التقارير أن اللاعب يريد الاستمرار في الليجا، خاصة أنه يحظى بإهتمام كلاً من فالنسيا وأتلتيكو مدريد، ومن ثم سيطلب برشلونة مبلغ يتراوح بين 20-25 مليون يورو للتخلي عنه.
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