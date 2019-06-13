ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

هازارد يكشف الفارق بين البريمرليج والليجا

الخميس 13/يونيو/2019 - 09:58 م
هازارد يكشف الفارق بين البريمرليج والليجا
Advertisements
طباعة
أحمد عصام
 
Advertisements
أشار ‏إيدين هازارد لاعب نادي ريال مدريد، إنه من خلال المواسم الخمسة الماضية حقق ريال مدريد الكثير من البطولات، وأن كل فريق يمر بحالة جيدة وسيئة.

وقال هازارد أثناء المؤتمر الصحفي الخاص به لتقديمه كلاعب لريال مدريد : "الآن جاء وقت النهوض من جديد، والاستمرار بالعمل وتحقيق البطولات مع ريال مدريد".

وتابع : "أسلوب اللعب هنا مُختلف عن البريميرليج، لا اُفضل أسلوب على آخر، وسوف أتأقلم هنا".
Advertisements
المزيد عن: هازارد صفقات ريال مدريد ريال مدريد تقديم ريال مدريد تشيلسي الليجا البريميرليج اخبار ريال مدريد أخبار ريال مدريد والصفقات
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح خالد جلال مع الزمالك الفترة القادمة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية
مصر - أساسي
x
21:00
تنزانيا - أساسي