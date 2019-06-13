هازارد يكشف الفارق بين البريمرليج والليجا
الخميس 13/يونيو/2019 - 09:58 م
أحمد عصام
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أشار إيدين هازارد لاعب نادي ريال مدريد، إنه من خلال المواسم الخمسة الماضية حقق ريال مدريد الكثير من البطولات، وأن كل فريق يمر بحالة جيدة وسيئة.
وقال هازارد أثناء المؤتمر الصحفي الخاص به لتقديمه كلاعب لريال مدريد : "الآن جاء وقت النهوض من جديد، والاستمرار بالعمل وتحقيق البطولات مع ريال مدريد".
وتابع : "أسلوب اللعب هنا مُختلف عن البريميرليج، لا اُفضل أسلوب على آخر، وسوف أتأقلم هنا".
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