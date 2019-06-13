توفيق عكاشة: قنوات الإخوان تلعب في الأوضاع في السودان





قال الإعلامي توفيق عكاشة، إن هناك أزمة حقيقة في السودان، تلعب فيها الكثير من الأيادي الخارجية، لافتًا إلى أن قنوات الإخوان السبع جميعًا تلعب في الأوضاع في السودان.وتابع "عكاشة"، خلال تقديمه برنامج "مصر اليوم"، المذاع على فضائية "الحياة"، مساء الخميس، أن قنوات الإخوان تعمل على تأجيج الوضع في السودان، من خلال استخدام أدوات حروب الجيل الرابع والخامس.ولفت إلى أن الشعب السوداني الآن رافض تمامًا للتيارات التي تتاجر بالدين، لأنهم تعرضوا لظلم شديد ممن اتخذوا من الدين قميصًا، لكي يظلموا به السودان وشعبه.