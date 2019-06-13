هازارد يغازل جماهير ريال مدريد
الخميس 13/يونيو/2019 - 09:47 م
أحمد عصام
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أشار إيدين هازارد لاعب نادي ريال مدريد، إن جمهور الفريق متطلب جداً وهذا طبيعي، والنادي الأبيض الأفضل في العالم، ويجب ان يحقق جميع البطولات في الموسم.
وأضاف هازارد خلال المؤتمر الصحفي الخاص به لتقديمه كلاعب لريال مدريد : "يجب ان نقدم أفضل ما لدينا في الملعب ونظهر للجميع من نحن".
وأكمل : "الانتقال إلى ريال مدريد هو شيء كنت احلم به وأريده منذ زمن، زالان حان الوقت وهو الوقت المناسب، وسأظهر أفضل ما املك في الملعب".
وتابع : "سأحاول أن أكون الافضل في العالم، ولكن رغبتي الأساسية حققتها وهي اللعب في أفضل فريق في العالم".
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