موعد مباراة الجزائر وكينيا في بطولة أمم إفريقيا والقنوات الناقلة المفتوحة.. والتشكيل المتوقع

يفتتح المنتخب الجزائري أولى المباريات في بطولة كأس الأمم الإفريقية أمام منتخب كينيا في الجولة الأولى من المجموعة الثالثة ببطولة كأس الأمم الإفريقية في مصر 2019.





وتضم المجموعة الثالثة التي يأتي على رأسها المنتخب الجزائري كلا من كينيا والسنغال وتنزانيا، حيث سيبدء المنتخب الجزائري المباراة الأول أمام كينيا يوم 23 يونيو المقبل في العاشرة مساءا ثم سيخوض اللقاء الثاني أمام منتخب السنغال يوم 27 من الشهر نفسه في الساعة السابعة مساءا ثم يختتم مبارياته أمام منتخب تنزانيا في 1 يوليو التاسعة مساءاً.





موعد مباراة الجزائر وكينيا في بطولة كأس الأمم الإفريقية:

من المقرر أن يخوض منتخب الجزائر مباراة كينيا يوم 23 يونيو المقبل في تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة الحادية عشر بتوقيت المملكة العربية السعودية التاسعة مساءاً بتوقيت الجزائر.





ويسعي المنتخب الجزائري في مجموعته الصعبة للتأهل لدور الـ16 حيث أن الأمور تصب في مصلحة الجزائر والسنغال في التأهل من المجموعة على حساب كينيا وتنزانيا نظراً للفوارق الكبيرة بين المنتخبات المشاركة.

القنوات الناقلة والمفتوحة الناقلة لمباراة الجزائر وكينيا في بطولة الأمم الإفريقية:

قنوات بين سبورت ماكس 1 HD عبر قمري النايل سات والعرب سات بجانب إذاعة المباراة على قنوات تايم سبورت المصرية TIME SPORT هي الناقل الحصري والوحيد لنقل إذاعة بماراة الجزائر وكينيا في بطولة إفريقيا.

قائمة منتخب الجزائر المشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية:

حراسة المرمى: رايس مبولحي (الاتفاق السعودي) – عز الدين دوخة (الرائد السعودي) – ألكسندر أوكيدجا (ميتز الفرنسي)

خط الدفاع: عيسى مندي (ريال بيتيس الإسباني) – مهدي زيفان (رين الفرنسي) – رامي بن سبعيني (رين الفرنسي) – رفيق حليش (مورينيرينسي البرتغالي) – مهدي تاهرات (لانس الفرنسي) – جمال بلعمري (الشباب السعودي) – يوسف عطال (نيس الفرنسي).

خط الوسط: محمد فارس (سبال الإيطالي) – هاريس بيلكيبلا (بريست الفرنسي) – إسماعيل بن ناصر (إيمبولي الإيطالي) – مهدي عبيد (ديجون الفرنسي) – سفيان فيجولي (جالاتاسراي التركي) – عدلان جيديورا (نوتينجام فورست الإنجليزي) – هشام بودواي (بارادو الجزائري)

خط الهجوم: أدم أوناس (نابولي الإيطالي) – رياض محرز (مانشستر سيتي الإنجليزي) – إسلام سليماني (فناربتشه التركي) – ياسين براهيمي (بورتو البرتغالي) – بغداد بونجاح (السد القطري) – يوسف البلايلي (الترجي التونسي)

وشهدت قائمة المنتخب الجزائري استبعاد مفاجئ للمهاجم هاريس بلقبلة لاعب وسط نادي برست الفرنسي بسبب تداول فيديو فاضح له فيما قرر المدرب استدعاء المهاجم اندي دولور لاعب فريق مونبلييه الفرنسي.

قائمة منتخب كينيا المشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية:

في حراسة المرمى: باتريك ماتاسي (سان جورج الأثويبي) – فاروق شيكالو (بانداري الكيني) – جون أويبما (كاريوبانجي شاركس الكيني).

خط الدفاع: ديفيد أوينو (زيسكو الزامبي) – موسى محمد (نكانا الزامبي) – برنارد أوتشينج (فيهيجا يونايتد) – جوزيف أوكومو (ريال موناراتشس الأمريكي) - جوش أونيانجو (جور ماهيا الكيني) – إيرك أوما (فاسالوندس السويدي) – عبود عمر (سركيل بروج البلجيكي) – فيلومين أويتنيو (جور ماهيا الكيني).

خط الوسط: فيكتور وانياما (توتنام الإنجليزي) – إسماعيل جونزاليس (لاس بالماس الإسباني) – دينيس أوديهمبو (سوفاباكا الكيني) – جوهانا أومولو (سركيل بروج البلجيكي)– فرانسيس كاهاتا (جور ماهيا الكيني) – إيريك جوهانا (برومابويكارنا السويدي) - أوفيلا أوتشينج (براينتري تاون الإنجليزي) – أيوب تيمبي (بكين ريهيني الصيني) - بول ويري (ليوبارد الكيني).

خط الهجوم: ميشيل أولينجا (كاشيوا ريسول الياباني) – مسعود جوما (النصر الليبي) – جون أفريي (سوفاباكا الكيني).





ويعد فيكتور وانياما لاعب وسط فريق توتنهام الإنجليزي واحد من أبرز اللاعبين المشاركين مع منتخب كينيا بل يظل هو القائد واللاعب الأبرز نظراً لاحترافه في اوروبا داخل الدوري الإنجليزي الممتاز البريميرليج.