الأحد.. مناقشة تأثير وسائل الإعلام والفن علي صناعة الرأي العام بمكتبة القاهرة

تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزير الثقافة، تقيم مكتبة القاهرة الكبرى، التابعة لقطاع شئون الإنتاج الثقافى، برئاسة المخرج خالد جلال، ندوة تحت عنوان "تأثير وسائل الإعلام والفن علي صناعة الرأي العام الشبابى" وذلك فى السادسة من مساء يوم الأحد ١٦ يونيو الجارى بمقر المكتبة بالزمالك.









يتحدث فى الندوة الإعلامية رشا الخطيب، اللواء الدكتور أحمد توفيق، أستاذ إدارة الأزمات والكوارث بالجامعة الأمريكية، الإعلامي حسام مصطفي، ويدير الندوة ياسر عثمان مدير المكتبة .