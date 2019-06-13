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44 مليون ريال خسائر بورصة مسقط في أسبوع

الخميس 13/يونيو/2019 - 09:27 م
44 مليون ريال خسائر بورصة مسقط في أسبوع
بورصة مسقط
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الفجر الاقتصادي
 
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تراجع مؤشر بورصة مسقط خلال تعاملات الأسبوع ليهبط بنسبة 0.59 %، بإقفاله عند مستوى 3918.49 نقطة، رابحاً 23.33 نقطة عن مستوياته بنهاية الأسبوع السابق، وتراجعت القيمة السوقية بنسبة 0.15 %، إلى 18.431 مليار ريال، مقابل 18.475 مليار ريال في الأسبوع الماضي، بخسائر سوقية 44.3 مليون ريال.

وجاء تراجع المؤشر خلال الأسبوع بضغط الأداء السلبي لمؤشرات القطاعين الخدمات والمالي ليهبط الأول 0.95 بالمائة، وتراجع المالي 0.88 بالمائة، بينما ارتفعت مؤشر قطاع الصناعة 1.11 بالمائة.

وتقدم العُمانية العُمانية للتمويل الأسهم المتراجعة خلال الأسبوع بنسبة 13.22 بالمائة، وتراجع السوادي للطاقة 8.64 بالمائة، وانخفض الرؤية للتأمين 6.48 بالمائة.

وعلى الجانب الآخر، تصدر الأسهم المرتفعة خلال الأسبوع سهم مدينة مسقط للتحلية بنسبة 7.55 بالمائة، وارتفع ريسوت للإسمنت 6.32 بالمائة، وصعد فولتامب للطاقة 5.88 بالمائة.

وبلغ حجم التداولات الإجمالي خلال الأسبوع، 76.32 مليون سهم، مقابل 13.94 مليون سهم في الأسبوع الماضي، وبلغت قيمة التداولات 10.46 مليون ريال، مقابل 1.59 مليون ريال الأسبوع الماضي المتضمن لعطلة عيد الفطر.
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