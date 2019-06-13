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25 مليون برميل زيادة بمخزونات النفط العالمية خلال أبريل

الخميس 13/يونيو/2019 - 06:58 م
25 مليون برميل زيادة بمخزونات النفط العالمية خلال أبريل
ارشيفية
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وكالات
 
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كشف التقرير الشهري لمنظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" أن المخزونات العالمية شهدت زيادة بنحو 25 مليون برميل خلال شهر أبريل الماضي.

وأظهر التقرير الشهري الصادر عن أوبك، اليوم الخميس، أن مخزونات النفط التجارية لدى دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية زاد بمقدار 25 مليون برميل خلال شهر أبريل الماضي لتصل إلى 2.874 مليار برميل.

وتعد بذلك مخزونات النفط التجارية العالمية أعلى بنحو 54.4 مليون برميل خلال أبريل الماضي عند المقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.

كما أن المخزونات التجارية أعلى بنحو 7.6 مليون برميل مقارنة مع متوسط آخر خمس سنوات.

ووفقاً لتقرير أوبك الشهري، فإن البيانات الأولية تشير إلى أن مخزونات النفط التجارية في الولايات المتحدة شهدت زيادة قوية بنحو 52.3 مليون برميل خلال شهر مايو الماضي لتصل إلى 1307.9 مليون برميل.

وتعتبر بذلك المخزونات النفطية للولايات المتحدة أعلى بنحو 97.6 مليون برميل عند المقارنة مع شهر مايو لعام 2018 كما أنها 59.5 مليون برميل فوق متوسط آخر خمس سنوات.

وبحسب التقرير الشهري، فإن إنتاج المنظمة النفطي تراجع لأدنى مستوى في خمس سنوات في حين قلصت أوبك توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط.

وبحلول الساعة 11:25 صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود المستقبلية للخام القياسي برنت تسليم شهر أغسطس بنحو 3.9 بالمئة ليصل إلى 62.30 دولار للبرميل.

كما ارتفع سعر العقود الآجلة لخام نايمكس الأمريكي تسليم شهر يوليو بنسبة 3.4 بالمئة مسجلاً 52.88 دولار للبرميل.
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