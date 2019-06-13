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عالم أزهري: الفرح عند ارتكاب المعصية أشد عند الله من ارتكابها

الخميس 13/يونيو/2019 - 06:52 م
عالم أزهري: الفرح عند ارتكاب المعصية أشد عند الله من ارتكابها
الشيخ رمضان عبدالرازق
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هدى عبدالرازق
 
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قال الشيخ رمضان عبد الرازق، أحد علماء الأزهر الشريف، إنه إذا فرح الإنسان بارتكاب المعاصي، ووجد فيها متعة، فهذا يعد ذنبا.

وأشار "عبد الرازق"، خلال برنامج "ولعلهم يفقهون" المذاع عبر فضائية "dmc"، مساء الخميس، إلى أن الفرح عند ارتكاب المعصية أشد عند الله من المعصية، موضحًا أن هناك من يطلق عليهم أولياء الله، وأولياء النار، وأولياء الشيطان.

وأضاف أن الإنسان عليه أن يؤمن بالله، ويتقيه، حتى يكون الله وليه، موضحًا أن تقوى الله تعني أن يتجنب الإنسان فعل ما نهى الله عنه.
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