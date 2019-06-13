عالم أزهري: الفرح عند ارتكاب المعصية أشد عند الله من ارتكابها
الخميس 13/يونيو/2019 - 06:52 م
هدى عبدالرازق
Advertisements
Advertisements
قال الشيخ رمضان عبد الرازق، أحد علماء الأزهر الشريف، إنه إذا فرح الإنسان بارتكاب المعاصي، ووجد فيها متعة، فهذا يعد ذنبا.
وأشار "عبد الرازق"، خلال برنامج "ولعلهم يفقهون" المذاع عبر فضائية "dmc"، مساء الخميس، إلى أن الفرح عند ارتكاب المعصية أشد عند الله من المعصية، موضحًا أن هناك من يطلق عليهم أولياء الله، وأولياء النار، وأولياء الشيطان.
وأضاف أن الإنسان عليه أن يؤمن بالله، ويتقيه، حتى يكون الله وليه، موضحًا أن تقوى الله تعني أن يتجنب الإنسان فعل ما نهى الله عنه.
وأشار "عبد الرازق"، خلال برنامج "ولعلهم يفقهون" المذاع عبر فضائية "dmc"، مساء الخميس، إلى أن الفرح عند ارتكاب المعصية أشد عند الله من المعصية، موضحًا أن هناك من يطلق عليهم أولياء الله، وأولياء النار، وأولياء الشيطان.
وأضاف أن الإنسان عليه أن يؤمن بالله، ويتقيه، حتى يكون الله وليه، موضحًا أن تقوى الله تعني أن يتجنب الإنسان فعل ما نهى الله عنه.
Advertisements
المزيد عن: علماء الأزهر رمضان عبدالرازق الأزهر
- تعرف على أسباب المعاصي.. وابتعد عنها!
- عالم أزهري: سعدت بظهور عبدة الشياطين لهذا السبب (فيديو)
- إمام المسجد النبوي: الإصرار على الذنب والأمن من مكر الله سبب الهلاك
- عالم أزهري: جهاد النفس هو الأصعب في رمضان
- أزهري: من شروط قبول التوبة استبدال أصدقاء السوء (فيديو)
- "أزهري": شهر رمضان يعيد المسلم إلى إسلامه الصحيح