الكويت: الهجوم على خليج عمان تهديد للسلم والأمن الدوليين
الخميس 13/يونيو/2019 - 05:22 م
أسماء العزب
Advertisements
Advertisements
أبغلت وزارة الخارجية الكويتية، اليوم الخميس، مجلس الأمن الدولي بأن الهجوم على ناقلتين في خليج عمان تهديد للسلم والأمن الدوليين.
ويذكر أن تلقى الأسطول الخامس الأمريكي المتمركز في البحرين نداءي استغاثة من ناقلتي نفط قال إنهما تعرضتا إلى هجوم في خليج عمان صباح الخميس.
وذكرت وكالة "أس أند بي- بلاتس"أن سفينة تدعى "فرونت آلتير" اشتعلت فيها النيران قرب خليج عمان، في حين أكدت شركة "بي أس أم" لإدارة السفن أن ناقلة نفط تابعة لها تعرضت إلى حادثة أمنية وأنه تم إنقاذ 21 شخصا كانوا على متنها.
Advertisements
- وزير التجارة الياباني: تعرض ناقلتي شحن لهما صلة باليابان للهجوم
- معلومات لا تعرفها عن ناقلتي النفط المستهدفتين في بحر عمان
- كل ما تريد معرفته عن استهداف ناقلتي نفط في مياه خليج عُمان
- صورة جديدة لاشتعال النار في إحدى الناقلتين في خليج عمان
- متحدث باسم شركة فرنتلاين: سبب الانفجار على ناقلة النفط لم يعرف بعد
- هيئة ناقلات النفط: إمدادات النفط للغرب قد تتعرض للتهديد
- اللحظات الأولى لحريق ناقلة النفط فرونت ألتير في خليج عمان (فيديو)
- سفينة كورية تنقذ طاقم ناقلة نفط نرويجية في خليج عمان
- عقب استهداف ناقلتى بترول .. ارتفاع جديد في أسعار النفط خلال تعاملات اليوم
- متحدث "ماي": الهجوم على ناقلتي النفط في بحر عمان غير مقبول