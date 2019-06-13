الكويت: الهجوم على خليج عمان تهديد للسلم والأمن الدوليين

أبغلت وزارة الخارجية الكويتية، اليوم الخميس، مجلس الأمن الدولي بأن الهجوم على ناقلتين في خليج عمان تهديد للسلم والأمن الدوليين.





ويذكر أن تلقى الأسطول الخامس الأمريكي المتمركز في البحرين نداءي استغاثة من ناقلتي نفط قال إنهما تعرضتا إلى هجوم في خليج عمان صباح الخميس.



