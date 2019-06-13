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الكويت: الهجوم على خليج عمان تهديد للسلم والأمن الدوليين

الخميس 13/يونيو/2019 - 05:22 م
الكويت: الهجوم على خليج عمان تهديد للسلم والأمن الدوليين
صباح الخالد الصباح
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أسماء العزب
 
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أبغلت وزارة الخارجية الكويتية، اليوم الخميس، مجلس الأمن الدولي بأن الهجوم على ناقلتين في خليج عمان تهديد للسلم والأمن الدوليين.

ويذكر أن تلقى الأسطول الخامس الأمريكي المتمركز في البحرين نداءي استغاثة من ناقلتي نفط قال إنهما تعرضتا إلى هجوم في خليج عمان صباح الخميس.

 وذكرت وكالة "أس أند بي- بلاتس"أن سفينة تدعى "فرونت آلتير" اشتعلت فيها النيران قرب خليج عمان، في حين أكدت شركة "بي أس أم" لإدارة السفن أن ناقلة نفط تابعة لها تعرضت إلى حادثة أمنية وأنه تم إنقاذ 21 شخصا كانوا على متنها.

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