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استبعاد خربين والصالح نهائيا من منتخب سوريا

الخميس 13/يونيو/2019 - 05:25 م
استبعاد خربين والصالح نهائيا من منتخب سوريا
سوريا
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وكالات
 
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أعلن المدرب فجر إبراهيم اليوم الخميس، قراره استبعاد المهاجم عمر خريبين "نهائياً" عن صفوف المنتخب السوري لكرة القدم، على خلفية عدم التزامه بالالتحاق بالمعسكر التدريبي الأخير وتخلفه عن مباراتين وديتين ضد إيران وأوزبكستان دون عذر.

 

وأكد إبراهيم أنه قرر استبعاد عدد من اللاعبين لأسباب انضباطية، أبرزهم خريبين، ومدافع العهد اللبناني أحمد الصالح الذي حمل شارة قيادة المنتخب منذ تنازل عنها عمر السومة في كأس آسيا 2019.

 

وأوضح في مؤتمر صحافي: "سيتم استبعاد عدة لاعبين وضم لاعبين جدد من عناصر المنتخب الأولمبي" إلى تشكيلة المنتخب الأول.

 

وأضاف: "هناك قرارات ستصدر عن اتحاد الكرة ورفعنا توصيات لاستبعاد بعض اللاعبين وعمر خريبين وأحمد الصالح لن يكونا معنا في المرحلة القادمة، وكذلك أياز عثمان (دينامو دريسدن الألماني) وغابريال السومي (نيو إنغلند ريفولوشن الأمريكي) لأسباب فنية وسلوكية".

 

وأكد المدرب الذي تولى مهام الإدارة الفنية للمنتخب مطلع العام الحالي خلفاً للألماني برند شتانغه المقال بسبب سوء النتائج في كأس آسيا، أنه "كانت هناك موافقة مسبقة من جميع اللاعبين الذين تمت دعوتهم للالتزام بمعسكر المنتخب وفوجئنا بعدم التحاق عمر خريبين رغم وجوده في دمشق والحقيقة أنه لم يقدم أي عذر لعدم التحاقه فتقرر استبعاده نهائياً".

 

ويعد خريبين (25 عاماً) لاعب الهلال السعودي الذي كان معاراً في الفترة الماضية لبيراميدز المصري، من أبرز المهاجمين السوريين، وخاض مع المنتخب 38 مباراة دولية سجل فيها 18 هدفاً.

 

كما اختير أفضل لاعب في آسيا لعام 2017.

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