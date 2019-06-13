"إطلاق صاروخ من إسرائيل".. آخر تطورات الأحداث في غزة

مناورات جديدة يشهدها قطاع غزة في فلسطين، عقب إحكام الجيش الإسرائيلي، مساء أمس الأربعاء، حصاره البحري وفرضه طوقا أمنيا بحريا على القطاع، كما حظر الصيد، إثر تقليص مساحته تدريجيا خلال الأسبوع الماضي، بزعم الرد على إطلاق البالونات الحارقة التي تسببت باندلاع 8 حرائق في المناطق المحيطة بالقطاع.





ومن ذلك الحين اشتعلت الأمور بين الجيش الإسرائيلي وغزة حتى أن إسرائيل أطلقت صباح اليوم الخميس، صاروخاً لاستهداف البنية التحتية في القطاع.





إطلاق صواريخ داخل القطاع

ودوت صافرات الإنذارفي مدينة أشكول الإسرائيلية شمال قطاع غزة، مساء أمس الأربعاء تحسبا لإطلاق صواريخ من داخل القطاع.





وقال افيخاي ادرعي المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في بيان له "تم إطلاق صافرات الإنذار في المجلس الإقليمي "أشكول"





وقالت قناة "مكان" الإسرائيلية أن "جيش الدفاع استنفر قواته في المنطقة، ويقوم بعمليات بحث وتفتيش".





أجل غير مسمى

وذكر الجيش الإسرائيلي اليوم الخميس، أنه أغلق منطقة الصيد البحري في قطاع غزة حتى إشعار آخر بعد إطلاق بالونات حارقة من القطاع باتجاه الأراضي الإسرائيلية، ليحرم بذلك الصيادين الفلسطنيين من الخروج إلى البحر . وقلصت إسرائيل من منطقة الصيد المسموح بها في غزة من 15 إلى ستة أميال بحرية بعد إطلاق هذه البالونات التي تسببت في إحراق آلاف الهكتارات في إسرائيل.





البنية التحتية في غزة

وأعلن الجيش الإسرائيلي أن طيرانه قصف موقعا عسكريا لحماس في قطاع غزة في ساعة مبكرة الخميس، بعد إطلاق صاروخ من القطاع للمرة الأولى منذ مطلع مايو.





وقال الجيش، في بيان إن الطيران الإسرائيلي استهدف "البنية التحتية تحت الارض" في الموقع جنوب قطاع غزة.





أسابيع مصيرية في الحسم

وبهذا الصدد، قال وزير التعاون الإقليمي الإسرائيلي تساحي هنغبي إن "الأسابيع القريبة ستكون مصيرية في الحسم ما بين مواجهة عنيفة أو تهدئة في قطاع غزة".





واكد هنغبي: " إن حكومته "لن تسمح بالعودة إلى مشاهد الحرائق غير المحتملة خلال الصيف الماضي في غلاف مستوطنات غزة وأن الأيام القادمة ستحدد مسار الأوضاع" .