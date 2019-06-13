'الوطنية للإعلام' تعلن تشغيل محطات الإرسال والضغط الرقمي الجديدة بالمحافظات
الخميس 13/يونيو/2019 - 03:33 م
ميسون أبو الحسن
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أعلنت الهيئة الوطنية للإعلام، برئاسة حسين زين، عن تشغيل محطات الإرسال وأجهزة الضغط الرقمي الجديدة في محافظات بني سويف وسوهاج والمنيا، بمعرفة قطاع الهندسة الإذاعية بالهيئة.
وقالت الهيئة في بيان لها، إنها أجرت التجارب اللازمة لتشغيل المحطات، بالاستعانة بمهندسي وفنيي الإرسال، وكذلك المهندس زكريا أبوجبل مدير مشروعات الإرسال، والمشرف على التركيب.
وأضافت أن الأجهزة والمحطات التي تم تركيبها، تساهم في تقوية الإرسال الأرضي الرقمي، واستقبال قناة تايم سبورت بأفضل جودة ممكنة الصورة في تلك المحافظات.
يذكر أن الهيئة الوطنية للإعلام، برئاسة حسين زين، وبمعاونة شركة إعلام المصريين، أطلقت قناة تايم سبورت البث الأرضي لمباريات بطولة أمم أفريقيا، ويقوم ماسبيرو حاليًا من خلال قطاع الهندسة الإذاعية بتقوية البث الأرضي بأنحاء الجمهورية.
وقالت الهيئة في بيان لها، إنها أجرت التجارب اللازمة لتشغيل المحطات، بالاستعانة بمهندسي وفنيي الإرسال، وكذلك المهندس زكريا أبوجبل مدير مشروعات الإرسال، والمشرف على التركيب.
وأضافت أن الأجهزة والمحطات التي تم تركيبها، تساهم في تقوية الإرسال الأرضي الرقمي، واستقبال قناة تايم سبورت بأفضل جودة ممكنة الصورة في تلك المحافظات.
يذكر أن الهيئة الوطنية للإعلام، برئاسة حسين زين، وبمعاونة شركة إعلام المصريين، أطلقت قناة تايم سبورت البث الأرضي لمباريات بطولة أمم أفريقيا، ويقوم ماسبيرو حاليًا من خلال قطاع الهندسة الإذاعية بتقوية البث الأرضي بأنحاء الجمهورية.
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