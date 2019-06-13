بريطانيا توقع أمر تسليم أسانج للولايات المتحدة

أكد وزير الداخلية البريطاني ساجد جاويد الخميس، أنه وقع طلباً لتسليم مؤسس موقع ويكيليكس، الأسترالي جوليان أسانج، للولايات المتحدة التي تريد محاكمته بعشرين تهمة، من بينها التجسس.

وسيمثل الأسترالي الذي اعتقل في بريطانيا، أمام محكمة في لندن غداً الجمعة، في جلسة أخرى تمهيدية في إطار كفاحه ضد تسليمه للسلطات الأمريكية التي تتهمه بالتآمر لاختراق أجهزة كومبيوتر البنتاجون.

وفي مايو الماضي، اعتمدت لجنة محلفين كبرى في فيرجينيا الأمريكية 18 تهمة ضد أسانج بتهمة التجسس، ونشر وثائق شديدة السرية، ما قد يعرضه للسجن لمدة تصل إلى 170 عاماً، وفق صحيفة "واشنطن بوست".

وفي تصريحات لقناة بي بي سي راديو 4 الخميس، قال جاويد: "إنني راض للغاية بعدما اعتقلته الشرطة أخيراً، وأصبح محبوساً الآن لأنه انتهك القوانين البريطانية".

وأضاف "وقعت أمس أمر تسليمه وصادقت عليه وسيعرض غداً على المحكمة"، موضحاً أن الأخيرة هي التي ستتخذ "القرار النهائي" حول مصير أسانج.

من جانبه، أوضح متحدث من وزارة الداخلية البريطانية في بيان أن الوزارة تلقت من الولايات المتحدة "طلب تسليم مكتمل، تم المصادقة عليه من جانب وزير الداخلية".

وكان أسانج قد لجأ إلى سفارة الإكوادور بلندن في 2012 لتجنب ترحيله إلى السويد التي طالبت بتسليمه على خلفية اتهامات بجرائم جنسية في قضية حفظت لاحقاً.

وفي 11 أبريل الماضي، قررت حكومة الإكوادورية سحب اللجوء الدبلوماسي من أسانج وسمحت باعتقاله في السفارة بلندن.

واعتقلت الشرطة البريطانية أسانج بالقوة بسبب انتهاك شروط الإفراج المؤقت عنه من القضاء البريطاني في 2012 فيما يتعلق بطلب ترحيله للسويد، وأيضاً بناءً على طلب تسليم من الولايات المتحدة.