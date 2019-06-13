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3 دول عربية الأعلى في درجات الحرارة عالميا

الخميس 13/يونيو/2019 - 03:30 م
3 دول عربية الأعلى في درجات الحرارة عالميا
درجات الحرارة
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وكالات
 
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سجلت 3 دول عربية أعلى درجات حرارة في العالم خلال الأسبوع الجاري.

 

ووصلت درجات الحرارة في الكويت إلى 63 درجة مئوية، بعدها جاءت العراق بـ55.6 درجة، ثم السعودية بـ55 درجة، حسب صحيفة سبق الإلكترونية.

 

ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية، وصول درجات الحرارة إلى 68 درجة خلال شهر يوليو/تموز.

 

وتوفي مواطن كويتي يوم الأربعاء الماضي، بسبب ضربة شمس بعد تعرضه المفرط لها.

 

وفي السعودية، حظرت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، العمل تحت أشعة الشمس على جميع المنشآت في القطاع الخاص، وذلك حتى 15 سبتمبر 2019.

 

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