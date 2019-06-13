مهاجم الهلال يطرق أبواب الدوري الإسباني
الخميس 13/يونيو/2019 - 03:22 م
حسن شحاتة
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كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن أقتراب الإسباني جوناثان سوريانو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، من الرحيل عن صفوف الفريق متجهًا إلى الدوري الإسباني.
وذكرت التقارير أن إدارة النادي تسعى للحصول على خدمات سوريانو، لتعويض الرحيل المتوقع لبورخا إيجليسياس، هداف الفريق في الموسم الأخير.
وسبق لسوريانو اللعب في صفوف الفريق الإسباني، حيث انضم للفريق عام 2001، قبل أن يرحل عن النادي في عام 2009.
ويذكر أن سوريناو قدم موسمًا باهتًا مع الزعيم السعودي، حيث شارك المهاجم في إحدى عشرة مباراة فقط، وقام بإحراز ثلاثة أهداف، منذ قدومه من نادي بيكين جوان الصيني، في الإنتقالات الشتوية الماضية.
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