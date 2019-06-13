بوريس جونسون يفوز بأول جولة تصويت لقيادة حزب المحافظين البريطاني
الخميس 13/يونيو/2019 - 02:24 م
Advertisements
Advertisements
فاز وزير الخاريجة البريطاني السابق بوريس
جونسون، بأول جولة تصويت لقيادة حزب المحافظين، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.
وأطلق وزير الخارجية البريطاني السابق بوريس
جونسون، أمس حملته لخلافة رئيسة الوزراء تيريزا ماي في قيادة حزب المحافظين وبالتالي
رئاسة الحكومة، فيما عرض نواب مذكرة جديدة تهدف الى منع تنفيذ بريكست بدون اتفاق.
ويعتبر جونسون المرشح الاوفر حظا بين عشرة مرشحين آخرين لخلافة ماي التي تغادر منصبها بعدما فشلت في إخراج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي في الوقت المحدد.
Advertisements
المزيد عن: قيادة حزب المحافظين البريطاني حزب المحافظين البريطاني بوريس جونسون بريطانيا أول جولة تصويت أول جولة
- 200 نائب من حزب المحافظين يدعمون تيريزا ماي
- محاولة أخيرة.. ماي تستعد لتقديم "عرض جريء" بشأن بريكست
- كوربين يتهم ترامب بالتدخل في شؤون بريطانيا
- بوريس جونسون يرفض لقاء ترامب
- جونسون لأوروبا: دفع فاتورة بريكست مقابل شروط خروج أفضل
- بقيمة 39 مليار جنيه استرلينى.. بريطانيا ترفض دفع فاتورة انفصالها عن الاتحاد الأوروبي
- "صنداي تايمز" بوريس جونسون سيرفض دفع تسوية بريكست المتفق عليها
- جونسون يطلق حملته الانتخابية لخلافة "ماى" مع وعد بتنفيذ"البريكست" فى اكتوبر