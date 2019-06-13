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بوريس جونسون يفوز بأول جولة تصويت لقيادة حزب المحافظين البريطاني

الخميس 13/يونيو/2019 - 02:24 م
بوريس جونسون يفوز بأول جولة تصويت لقيادة حزب المحافظين البريطاني
بوريس جونسون
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فاز وزير الخاريجة البريطاني السابق بوريس جونسون، بأول جولة تصويت لقيادة حزب المحافظين، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

 

وأطلق وزير الخارجية البريطاني السابق بوريس جونسون، أمس حملته لخلافة رئيسة الوزراء تيريزا ماي في قيادة حزب المحافظين وبالتالي رئاسة الحكومة، فيما عرض نواب مذكرة جديدة تهدف الى منع تنفيذ بريكست بدون اتفاق.

 

ويعتبر جونسون المرشح الاوفر حظا بين عشرة مرشحين آخرين لخلافة ماي التي تغادر منصبها بعدما فشلت في إخراج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي في الوقت المحدد.

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