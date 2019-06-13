"هواوي" تشارك في القمة الخامسة لـIDC في مصر





تشارك شركة هواوي مصر، المزود العالمي الرائد لحلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، في القمة الخامسة لتقنية المعلومات (IDC) بمصر والتي ستعقد في 18 يونيو. سوف تناقش القمة كيف سيحول التحول الرقمي إلى مستقبل الاقتصاد العالمي.





وتسلط القمة أيضًا الضوء على التوجيهات الأساسية حول أحدث التقنيات مثل AI و Robotics و Blockchain و Cloud و Cybersecurity والمزيد. ومن المنتظر أن يلقي عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الكلمة الافتتاحية.





ويلقي سام تشانغ ، نائب رئيس مصر للمشروعات والحلول والتسويق، كلمة رئيسية حول منصات هواوي الرقمية وكيف يسهل التحول الرقمي في الصناعات المختلفة. سوف يسلط تشانغ الضوء على أهمية بناء الأساس المناسب للعالم الرقمي.





وتفتح منصات هواوي الرقمية إمكانيات غير محدودة في مختلف الصناعات. 211 شركة من أفضل 500 شركة عالمية تختار هواوي كشريك للتحول الرقمي، واستثمرت هواوي مليار دولار في المطورين والشركاء الذين يتجاوز عددهم الآن 1000 شخص في جميع أنحاء العالم.







