"سينما ذوى القدرات الخاصة وصالون ذاكرة الوطن" بطلـعت حـرب الثقافى 15 يونيو





يعرض مركز طلعت حرب الثقافى الكائن بمنطقة السيدة نفيسة، التابع لصندوق التنمية الثقافية بالتعاون مع المركز القومى للسينما، في الثانية عشر ظهر السبت 15 يونيو، "نادى سينما ذوى القدارت الخاصة"، حيث يعرض فيلمي "زبرجد"، إخراج هدى فرح و"الدليل" إخراج نسرين عز الدين.





ويعقب العروض ندوة للناقدة شاهندة محمد، يلى العروض ورشة "رسوم متحركة"، للفنانين حنان حسنى، إنجى محمود، خلود سليمان، ريهام مصطفى، أميره مصطفى تحت إشراف أسامة أبو زيد، د. لمياء رجائى





وعلى الجانب الآخر يقدم صالون "ذاكرة الوطن " أهم المشروعات المقامة بقناة السويس ومراحل التطوير للمناطق المحيطة بالقناة، كذالك البطولات التى خاضها أبطال الجيش المصرى، وذلك بمناسة الإحتفال بمرور مائة وخمسون عاماً على إفتتاح " قناة السويس".





ويستضيف الصالون المؤرخ الدكتور عاصم الدسوقى، الأستاذ بكلية الآثار الدكتور "أحمد الصاوى" عميد كلية الأداب جامعة القاهرة الدكتور أحمد الشربينى، يدير الصالون الكاتب المؤرخ محمد الشافعى.







