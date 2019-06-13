تطور جديد.. ريال مدريد على بعد خطوة واحدة من ضم "بوجبا"
الخميس 13/يونيو/2019 - 02:05 م
الفجر الرياضي
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اقترب مسئولو نادي ريال مدريد الإسباني
من ضم الفرنسي بول بوجبا، لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية
الجارية.
وأكدت صحيفة آس الإسبانية، أن هناك
انفراجة في الصفقة، حيث يريد فريق مانشستر يونايتد الحصول على 168.5 مليون يورو لبيع
بول بوجبا لريال مدريد، بينما عرض الريال هو 151.6 مليون يورو، وهناك تقارب في
وجهات النظر بشأن الصفقة.
ويضع الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب ريال
مدريد، بول بوجبا على رأس أولوياته ويرفض الخيارات الأخرى مثل كريستيان إيركسن ودوني
فان دي بيك.
ويعد بوجبا من أفضل لاعبي الوسط في
العالم، وقدم اللاعب مستوى مميز مع منتخب بلاده وقاده للفوز بمونديال روسيا.
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