اتحاد الكرة يكشف تكلفة "الفار" حال تفعيله في الدوري المصري
الخميس 13/يونيو/2019 - 12:24 م
مصطفي صابر
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قال رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم،عصام عبدالفتاح بأن ستكون تكلفة تقنية "الفار" في المباراة الواحدة لا تقل عن 3000 دولار.
وقال عبد الفتاح في تصريحاته لقناة "النهار" الفضائية: "تكلفة تقنية حكم الفيديو المساعد في المباراة الواحدة لا تقل عن 3000 دولار، وتصل في بعض الدول إلى 10000 دولار."
وأردف: "استئجار التقنية أفضل كثيرًا من الشراء، لأن عملية تدريب الحكام على استخدام التقنية سهلة، لكن الصعوبة تمكن في الفنيين المكلفين بإدارة الأمر من الناحية التقنية."
وأكمل: "انا اعتبر الحكام الأجانب أضروا الأندية التي استقدمتهم في الدوري الممتاز".
وتابع : "عرضنا الأمر على الأندية وبعضهم رفض خلال الإجتماع، واقترح أن يتم دفع التكلفة بالمشاركة بين الأندية واتحاد الكرة، على أن تدفع الأندية بنسب حسب قوتها وقدرتها المالية."
واختتم حديثه عن جهاد جريشة قائلاً: "أرسلنا إلتماس إلى الاتحاد الإفريقي، لكنهم ردوا علينا قائلين أنه لن يُقبل بدون دفع مبلغ 3000 دولار كمصاريف، وحدث بالفعل، واعتقد أن الإيقاف سيتم رفعه بنسبة 90%".
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