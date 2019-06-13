'الأعلى للإعلام' يناشد النُقاد والمحللين بتوفير المناخ لنجاح بطولة كأس الأمم الأفريقية

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أعلنت لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، متابعتها الجهود التي تبذلها كافة الهيئات الرسمية والأهلية، استعدادًا لبدء فعاليات ، والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليه 2019.





وقالت اللجنة في بيان لها اليوم، إنها تُقدر كافة الجهود الوطنية المُخلصة في هذا الصدد، والتي تحرص كل الحرص على إعلاء مكانة مصر، وتأكيد رسالتها نحو القارة الأفريقية.





وأضافت اللجنة أنها تثق فيما يمكن أن يقدمه الإعلام الرياضي في إنجاح هذه المناسبة الرياضية المهمة، وذلك في ظل توجيهات رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، ببتوفير كافة الإمكانات اللازمة لنجاح فعاليات كأس الأمم الأفريقية.





وناشدت اللجنة، كافة النُقاد والمحللين ومقدمي البرامج الرياضية، بالالتزام بتوفير المناخ اللازم لنجاح هذه الفعاليات الرياضية، والعمل على تجاوز الخلافات الرياضية المحلية، لتهيئة الأجواء العامة لنجاح الحدث الرياضي الأفريقي الأهم، وتقدير انعكاس ذلك على مكانة مصر التي تتولى رئاسة القمة الأفريقية، والتي يتطلع إليها الأشقاء في أرجاء القارة، في قيادة العمل السياسي والتنموي والرياضي.





وتابع البيان: "ترى اللجنة أن كأس الأمم الأفريقية فرصة للتأكيد على ريادة مصر للرياضة الأفريقية، وقدرتها على تنظيم هذا العُرس الرياضي الكبير، مع الأخذ في الاعتبار المصالح القومية المصرية الناتجة عن نجاح تنظيم هذه البطولة اقتصاديًا وسياسيًا وحضاريًا، واللجنة على ثقة كاملة في قدرة الإعلام الرياضي المصري على تقديم كافة أشكال الدعم لجهود تنظيم البطولة الأفريقية على أرض مصر".



