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السيسي يؤكد موقف مصر الثابت بدعم الجيش الليبي

الخميس 13/يونيو/2019 - 12:25 م
السيسي يؤكد موقف مصر الثابت بدعم الجيش الليبي
الرئيس عبد الفتاح السيسي - أرشيفية
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شيماء جلال
 
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التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم الخميس، المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، بقصر الاتحادية.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس أكد موقف مصر الثابت، الذي لم ولن يتغير بدعم الجيش الوطني الليبي، في حملته للقضاء على العناصر والتنظيمات الإرهابية.

وقال "السيسى" إن إرادة الشعب الليبي، هي الإرادة المقدرة والتي يجب أن تحترم وتكون مفعلة ونافذة، كما أكد على دعم الشرعية الفعلية في ليبيا والمتمثلة في مجلس النواب الليبي المنتخب من الشعب.

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