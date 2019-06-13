"عشان متدفعش أكتر".. عدادات مياه جديدة بكروت شحن (فيديو)

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قال اللواء مهندس حسن عبد الغني، المتحدث باسم شركة المياه، إن الشركة القابضة للمياه أعلنت البدء في تشغيل منظومة العدادات الذكية مسبقة الدفع، وذلك سعيًا لترشيد استهلاك المياه.



وأشار "عبد الغني"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الورد" عبر فضائية "ten"، اليوم الخميس، إلى أن العداد يشحن في مراكز خدمة العملاء، موضحًا أن هذا النظام يتميز بأنه يرشد الاستهلاك، ويحقق الاستفادة من شرائح الاستهلاك المدعمة حال قيام المواطن بترشد الاستهلاك.



وأوضح أن هذا النظام يقضي على أي أخطاء قد تحدث في حساب قيمة الاستهلاك نتيجة القراءة الخاطئة، منوهًا بأن تركيب العدادات مسبوقة الدفع سيكون إلزاميا على الوحدات الجديدة، مضيفا أنهم يعملون على نشر التوعية بأهمية تركيب العدادات الذكية منذ عام.



ولفت إلى أن هذا النظام مبرمج على أنه في حال نفاذ الرصيد في العطلات الرسمية والأجازات، لا تنقطع المياه على المواطن.

