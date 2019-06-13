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228 درجة.. تنسيق القبول بالثانوية العامة في القليوبية

الخميس 13/يونيو/2019 - 09:39 ص
228 درجة.. تنسيق القبول بالثانوية العامة في القليوبية
علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية
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اعتمد الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، الحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوي بالمدارس بحد أدنى 228 درجة، للعام الدراسى 2019- 2020.

وجاء ذلك بعد دراسة عدد المدارس بالمرحلة الثانوية بنطاق المحافظة، ووفق كثافة الطلبة المحددة في اللوائح الداخلية لهذه المدارس.
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