متابعة قرعة الدوري الإنجليزي بث مباشر اليوم (تغطية مباشرة)

تنطلق بعد دقائق قرعة الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز 2019 – 2020، والتى تنطلق منافساته يوم 10 أغسطس المقبل.

ويشهد الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي تواجد 3 فرق صاعدة من دورى الدرجة الأولى وهى أستون فيلا، الذى يلعب ضمن صفوفها النجم المصرى أحمد المحمدى، شيفيلد يونايتد ونوريتش سيتي.

جدير بالذكر أن مانشستر سيتي هو حامل لقب البطولة فى أخر موسمين، بينما حل فريق ليفربول الذى يلعب ضمن صفوفه النجم المصرى محمد صلاح، الذى توج بلقب دورى أبطال أوروبا على حساب فريق توتنهام.

جدير بالذكر أن مباراة الدرع الخيرية سوف تجمع مانشستر سيتي مع ليفربول يوم 4 أغسطس المقبل على ملعب "ويمبلى"، قبل أسبوع من إنطلاق الموسم الجديد من البريميرليج.





وسنوافيكم بتفاصيل القرعة لحظة بلحظة هنا فتابعونا..