تعليم الشرقية: 225 درجة تنسيق القبول بالمرحلة الثانوية لعام 2019 -2020

اعتمد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، تنسيق القبول بالمرحلة الثانوية بحد أدنى 225 درجة، والثانوي العام خدمات 180 درجة، والثانوى الخاص 140 درجة، بزيادة فى أعداد المتقدمين لمرحلة الثانوية العامة بنسبة 5%، وزيادة 50 فصل دراسي جديد عن العام الماضي لإستقبال الطلاب الجدد .

كما اعتمد المحافظ، تنسيق القبول بالمرحلة الثانوية للتعليم الفني للعام الدراسي 2019 /2020 م، وتقرر أن يكون الحد الأدنى لكل نوعية من نوعيات التعليم الفني (صناعي– زراعي– تجاري) ومدارس التعليم والتدريب المزدوج.