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الهلال الاحمر الاماراتي يستعد لتجهيز 200 حفل عرس غدا

الخميس 13/يونيو/2019 - 08:10 ص
الهلال الاحمر الاماراتي يستعد لتجهيز 200 حفل عرس غدا
الهلال الاحمر الاماراتي
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وكالات
 
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بدعم من دولة الإمارات العربية المتحدة، استكملت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي بحضرموت استعداداتها لتنظيم العرس الجماعي الثالث باليمن في عام التسامح والاول في حضرموت لعدد  ٢٠٠ شاب وفتاة يوم غد الخميس بمديرية المكلا.

 

وانهت الهيئة كافة ترتيباتها لتنظيم هذا العرس الجماعي بمديرية المكلا يوم غد الخميس في حفلا فنيا وخطابي لزفاف ٢٠٠ عريس وعروس  بمحافظة حضرموت.

 

 ويأتي هذا العرس استجابة من دولة الإمارات لمتطلبات الساحة اليمنية من دعم ومساندة وتلبية احتياجاتهم ومساعدتهم على تيسير أمورهم في ظل الأوضاع الصعبة التي مرت بها البلاد والتخفيف من معاناتهم نتيجة متطلبات الزواج الباهظة.

 

 

وتعمل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي وفق خطة ممنهجة لتنظيم الأعراس الجماعية في جميع أنحاء البلاد، دعما منها للشباب الذي يواجه تحديات كبيرة حيث تتكفل بمستلزمات الزواج من متطلبات العرسان وكل ما من شأنه أن يحقق جملة الأهداف الاجتماعية والإنسانية للعرسان.

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