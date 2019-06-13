لماذا رفضت وفاء عامر الرد على هجوم سمية الخشاب؟

رفضت الفنانة وفاء عامر، الرد على هجوم الفنانة سمية الخشاب عليها خلال استضافتها في برنامج "شيخ الحارة" في رمضان الماضي.









وكانت "الخشاب" قد هاجمت "عامر" بعدما عرض البرنامج صورة لها، إذ قالت لها بالنص: "متظلميش حد تانى بعد كده يا وفاء".









وقالت "عامر"، "لا أحب الرد على سمية الخشاب ولا أريد الدخول فى سجال مع أحد".







