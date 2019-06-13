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خبير اقتصادي: تجربة مصر في مكافحة الفساد رائدة وتعتبر نموذجا

الخميس 13/يونيو/2019 - 06:28 ص
خبير اقتصادي: تجربة مصر في مكافحة الفساد رائدة وتعتبر نموذجا
أرشيفية
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نعيم يوسف
 
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قال الدكتور محمود عنبر، رئيس قسم الاقتصادي بجامعة أسوان، إن مصر وضعت آلية لمكافحة الفساد قبل أن يتحدث عنها الاتحاد الأفريقي، حيث وضعتها منذ 2014.

وأضاف "عنبر"، في مداخلة مع قناة "Extra News" الفضائية، أن التجربة المصرية تجربة رائدة وتعتبر نموذجا يحتذى به، ويمكن نقل فكرة وجود إرادة سياسية حقيقية لمكافحة الفساد إلى الدول الأفريقية.

وشدد على أن المؤسسات الخاصة بمكافحة الفساد ومنها الرقابة الإدارية أو الجهاز المركزي للمحاسبات أو وزارة العدل، وجدت دعما بشكل معتبر من القيادة السياسية وأطلقت يدها في الكثير من الأمور، وهذا يمكن الاستفادة منه في الدول الأفريقية.

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