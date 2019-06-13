"الخريبي": لا يوجد دولة تعاني من الفساد وبها راحة اقتصادية واجتماعية
الخميس 13/يونيو/2019 - 06:21 ص
نعيم يوسف
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قال الدكتور شريف الخريبي، عضو المجلس المصري للشئون الخارجية، إنه لا يوجد دولة بها فساد، ويوجد بها راحة اجتماعية واقتصادية، لأن من يقوم بالفساد هو امتصاص خيرات البلاد.
وأضافت "الخريبي"، في لقاء مع برنامج "مال وأعمال"، المذاع على قناة "Extra News" الفضائية، أن مؤسسات التمويل الدولية مثل البنك الدولي والبنك الأفريقي للتنمية يربط مساعدوات وقروض الدول بدرجة النزاهة الموجودة.
ولفت عضو المجلس المصري للشئون الخارجية، إلى أن مصر عانت بشكل كبير جدا خلال السنوات الماضية من مشاكل الفساد، والسيسي ورث تركة ثقيلة جدا في جميع المجالات، ولكن كان هناك نوع من الحكمة والهدوء في التصرف.
وشدد على أن الفساد سينتهي بشكل كبير خلال الفترة القادمة.
وأضافت "الخريبي"، في لقاء مع برنامج "مال وأعمال"، المذاع على قناة "Extra News" الفضائية، أن مؤسسات التمويل الدولية مثل البنك الدولي والبنك الأفريقي للتنمية يربط مساعدوات وقروض الدول بدرجة النزاهة الموجودة.
ولفت عضو المجلس المصري للشئون الخارجية، إلى أن مصر عانت بشكل كبير جدا خلال السنوات الماضية من مشاكل الفساد، والسيسي ورث تركة ثقيلة جدا في جميع المجالات، ولكن كان هناك نوع من الحكمة والهدوء في التصرف.
وشدد على أن الفساد سينتهي بشكل كبير خلال الفترة القادمة.
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