مفاجآت في تشكيل برشلونة للموسم المقبل

كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية عن التشكيلة المتوقعه لفريق برشلونة الإسبانى خلال الموسم المقبل تحت قيادة المدير الفنى "أرنستو فالفيردي".





وجائت التشكيلة كالأتي :





حراسة المرمى: تير شتيجن





الدفاع: سيرجي روبيرتو – جيرارد بيكيه – لونجليه أو دي ليخت – جوردي ألبا





الوسط: فيدال – بوسكيتس أو دي يونج – راكيتيتش أو أرتور





الهجوم: كوتينيو أو جريزمان – لويس سواريز – ليونيل ميسي





وأشارت الصحيفة أن كل من جيرارد بيكيه وسيرجيو روبيىتو وليو ميسي ولويس سواريز يرفض فالفيردي الماس بأحدهما، بينما تسعي إدارة النادي لحسم صفقة الفرنسي أنطوان جريزمان ليكون بديلاً لكوتينيو.