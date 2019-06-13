ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

مفاجآت في تشكيل برشلونة للموسم المقبل

الخميس 13/يونيو/2019 - 06:05 ص
مفاجآت في تشكيل برشلونة للموسم المقبل
Advertisements
طباعة
محمد جمال
 
Advertisements
كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية عن التشكيلة المتوقعه لفريق برشلونة الإسبانى خلال الموسم المقبل تحت قيادة المدير الفنى "أرنستو فالفيردي".

وجائت التشكيلة كالأتي :

حراسة المرمى: تير شتيجن

الدفاع: سيرجي روبيرتو – جيرارد بيكيه – لونجليه أو دي ليخت – جوردي ألبا

الوسط: فيدال – بوسكيتس أو دي يونج – راكيتيتش أو أرتور

الهجوم: كوتينيو أو جريزمان – لويس سواريز – ليونيل ميسي

وأشارت الصحيفة أن كل من جيرارد بيكيه وسيرجيو روبيىتو وليو ميسي ولويس سواريز يرفض فالفيردي الماس بأحدهما، بينما تسعي إدارة النادي لحسم صفقة الفرنسي أنطوان جريزمان ليكون بديلاً لكوتينيو.
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح خالد جلال مع الزمالك الفترة القادمة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية
مصر - أساسي
x
21:00
تنزانيا - أساسي