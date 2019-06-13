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محمد رمضان يتصدر ترند يوتيوب بـ برومو بابا

الخميس 13/يونيو/2019 - 05:28 ص
محمد رمضان يتصدر ترند يوتيوب بـ برومو بابا
محمد رمضان
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الفجر الفني
 
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تصدر الفنان محمد رمضان، لائحة الأكثر تداولا بموقع "يوتيوب" بـ برومو كليب "بابا"، بعد مرور يومين على طرحه من قبل شركة روتانا للصوتيات والمرئيات. 


ويعد كليب "بابا" أول أعمال محمد رمضان مع شركة روتانا بعد تعاقده معها لمدة 3 سنوات.


وظهر محمد رمضان في برومو كليب "بابا" عاري الصدر، وبقصة شعر مختلفة، ويتراقص على نغمات الأغنية، التي تتماشى مع ما سبق طرحه من كليبات مثل: "مافيا، نمبر وان، الملك، فيرس"، وغيرها. 


ويتضمن التعاقد أن تتولى الشركة إنتاج عدد كبير من الأغاني والفيديو كليبات، وتعهد الحفلات الغنائية له، وإدارة أعمال محمد رمضان خارج مصر، ثلاث سنوات.
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