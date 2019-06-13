محمد رمضان يتصدر ترند يوتيوب بـ برومو بابا

تصدر الفنان محمد رمضان، لائحة الأكثر تداولا بموقع "يوتيوب" بـ برومو كليب "بابا"، بعد مرور يومين على طرحه من قبل شركة روتانا للصوتيات والمرئيات.









ويعد كليب "بابا" أول أعمال محمد رمضان مع شركة روتانا بعد تعاقده معها لمدة 3 سنوات.









وظهر محمد رمضان في برومو كليب "بابا" عاري الصدر، وبقصة شعر مختلفة، ويتراقص على نغمات الأغنية، التي تتماشى مع ما سبق طرحه من كليبات مثل: "مافيا، نمبر وان، الملك، فيرس"، وغيرها.







