التنسيق الكامل للقبول بالمرحلة الثانوية في محافظة الشرقية

اعتمد ممدوح غراب، محافظ الشرقية، الأربعاء، تنسيق القبول بالمرحلة الثانوية للناجحين في الشهادة الإعدادية العامة للعام الدراسي الحالي.





وتقرر أن يكون الحد الأدنى للقبول بالثانوي العام 225 درجة، والثانوي العام "خدمات" 180 درجة، والثانوي الخاص 140 درجة، بزيادة في أعداد المتقدمين لمرحلة الثانوية العامة بنسبة 5%، وزيادة 50 فصل دراسي جديد عن العام الماضي لاستقبال الطلاب الجدد.





كما اعتمد المحافظ تنسيق القبول بالمرحلة الثانوية للتعليم الفني للعام الدراسي الجديد، حيث تحددت نسبة ودرجات الحد الأدنى لكل نوعية من نوعيات التعليم الفني "صناعي – زراعي – تجاري" ومدارس التعليم والتدريب المزدوج.



