تعرف على تنسيق القبول بالثانوية العامة في الإسكندرية
الخميس 13/يونيو/2019 - 02:51 ص
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اعتمد الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية، تنسيق القبول للالتحاق بالصف الأول بالثانوية العامة للعام الدراسى 2019 - 2020 بحد أدنى 215 درجة كمرحلة أولى.
كما تم اعتماد تنسيق المرحلة الأولى للالتحاق بالتعليم الفنى بجميع نوعياته "زراعى، صناعى، تجارى، فندقى" للحاصلين على الشهادة الإعدادية هذا العام بدرجات نجاح متفاوتة ومتباينة فيما بين مدارس التعليم الفنى بالمحافظة وتتراوح درجات القبول بها بين 143 درجة و220 درجة كمرحلة أولى.
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