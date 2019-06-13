ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

تعرف على تنسيق القبول بالثانوية العامة في الإسكندرية

الخميس 13/يونيو/2019 - 02:51 ص
تعرف على تنسيق القبول بالثانوية العامة في الإسكندرية
أرشيفية
Advertisements
طباعة
 
Advertisements
اعتمد الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية، تنسيق القبول للالتحاق بالصف الأول بالثانوية العامة للعام الدراسى 2019 - 2020 بحد أدنى 215 درجة كمرحلة أولى.

كما تم اعتماد تنسيق المرحلة الأولى للالتحاق بالتعليم الفنى بجميع نوعياته "زراعى، صناعى، تجارى، فندقى" للحاصلين على الشهادة الإعدادية هذا العام بدرجات نجاح متفاوتة ومتباينة فيما بين مدارس التعليم الفنى بالمحافظة وتتراوح درجات القبول بها بين 143 درجة و220 درجة كمرحلة أولى.


Advertisements
المزيد عن: تنسيق دخول الثانوى العام تنسيق المرحلة الأولى للالتحاق بالتعليم الفنى تنسيق القبول للالتحاق بالصف الأول بالثانوية العامة تنسيق الثانوية في الغربية الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية
مصر - أساسي
x
21:00
تنزانيا - أساسي