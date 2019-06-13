جريمة مروعة فى الدقهلية.. والمباحث تحاول حل اللغز



وتلقى اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد شرباش مدير المباحث الجنائية بورود بلاغ أهالى قرية درين بالعثور على جثة لشاب مصابا بطعنات متعددة بالصدر والبطن.



وانتقلت قوة أمنية من مركز شرطة نبروه وبالفحص تبين ان الجثة لـ رمضان أحمد اليمانى 30 سنة ومقيم درين دائرة مركز نبروه مصابا بـ 4 طعنات متفرقة بالصدر والبطن، وانتقل فريق من النيابة العامة لمكان الحادث لعمل المعاينة اللازمة عى الجثة بموقع الجريمة.



وتم نقل الجثمان لمستشفى نبروه المركزى، فيما تكثف الأجهزة المنية من جهودها لكشف غموض الحادث، وتحرر عن ذلك المحضر الآزم وجارى إستدعاء الطبيب الشرعى لبيان سبب الوفاة وتوقيته.







عثر أهالى قرية درين التابعة لمركز نبروه فى محافظة الدقهلية، اليوم الخميس، على جثة شاب فى العقد الثالث من عمره، مصابا بطعنات متفرقة بالصدر والبطن.