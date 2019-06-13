ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

جريمة مروعة فى الدقهلية.. والمباحث تحاول حل اللغز

الخميس 13/يونيو/2019 - 02:50 ص
جريمة مروعة فى الدقهلية.. والمباحث تحاول حل اللغز
Advertisements
طباعة
محمد كشك
 
Advertisements
عثر أهالى قرية درين التابعة لمركز نبروه فى محافظة الدقهلية، اليوم الخميس، على جثة شاب فى العقد الثالث من عمره، مصابا بطعنات متفرقة بالصدر والبطن.

وتلقى اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد شرباش مدير المباحث الجنائية بورود بلاغ أهالى قرية درين بالعثور على جثة لشاب مصابا بطعنات متعددة بالصدر والبطن.

وانتقلت قوة أمنية من مركز شرطة نبروه وبالفحص تبين ان الجثة لـ رمضان أحمد اليمانى 30 سنة ومقيم درين دائرة مركز نبروه مصابا بـ 4 طعنات متفرقة بالصدر والبطن، وانتقل فريق من النيابة العامة لمكان الحادث لعمل المعاينة اللازمة عى الجثة بموقع الجريمة.

وتم نقل الجثمان لمستشفى نبروه المركزى، فيما تكثف الأجهزة المنية من جهودها لكشف غموض الحادث، وتحرر عن ذلك المحضر الآزم وجارى إستدعاء الطبيب الشرعى لبيان سبب الوفاة وتوقيته.

Advertisements
المزيد عن: مقتل مواطن في الدقهلية محافظة الدقهلية العثور على جثة مواطن
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية
مصر - أساسي
x
21:00
تنزانيا - أساسي