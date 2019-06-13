جريمة مروعة فى الدقهلية.. والمباحث تحاول حل اللغز
الخميس 13/يونيو/2019 - 02:50 ص
محمد كشك
Advertisements
Advertisements
عثر أهالى قرية درين التابعة لمركز نبروه فى محافظة الدقهلية، اليوم الخميس، على جثة شاب فى العقد الثالث من عمره، مصابا بطعنات متفرقة بالصدر والبطن.
وتلقى اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد شرباش مدير المباحث الجنائية بورود بلاغ أهالى قرية درين بالعثور على جثة لشاب مصابا بطعنات متعددة بالصدر والبطن.
وانتقلت قوة أمنية من مركز شرطة نبروه وبالفحص تبين ان الجثة لـ رمضان أحمد اليمانى 30 سنة ومقيم درين دائرة مركز نبروه مصابا بـ 4 طعنات متفرقة بالصدر والبطن، وانتقل فريق من النيابة العامة لمكان الحادث لعمل المعاينة اللازمة عى الجثة بموقع الجريمة.
وتم نقل الجثمان لمستشفى نبروه المركزى، فيما تكثف الأجهزة المنية من جهودها لكشف غموض الحادث، وتحرر عن ذلك المحضر الآزم وجارى إستدعاء الطبيب الشرعى لبيان سبب الوفاة وتوقيته.
وتلقى اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد شرباش مدير المباحث الجنائية بورود بلاغ أهالى قرية درين بالعثور على جثة لشاب مصابا بطعنات متعددة بالصدر والبطن.
وانتقلت قوة أمنية من مركز شرطة نبروه وبالفحص تبين ان الجثة لـ رمضان أحمد اليمانى 30 سنة ومقيم درين دائرة مركز نبروه مصابا بـ 4 طعنات متفرقة بالصدر والبطن، وانتقل فريق من النيابة العامة لمكان الحادث لعمل المعاينة اللازمة عى الجثة بموقع الجريمة.
وتم نقل الجثمان لمستشفى نبروه المركزى، فيما تكثف الأجهزة المنية من جهودها لكشف غموض الحادث، وتحرر عن ذلك المحضر الآزم وجارى إستدعاء الطبيب الشرعى لبيان سبب الوفاة وتوقيته.
Advertisements
- مصرع مهندس زراعى فى ظروف غامضة بالدقهلية
- المباحث الجنائية تكثف جهودها لكشف غموض واقعة العثور على جثة سائق ببني سويف
- جهود أمنية مكثفة لكشف غموض العثور على جثة شاب متفحمة بزراعات بلقاس
- مصرع سيدة مسنة في ظروف غامضة بالدقهلية
- انتشال جثة مجهولة من بحر نبروه (صور)
- أمن الدقهلية يكشف هوية جثة بحر الطيبة
- العثور على جثة طفل حديث الولادة بترعة في الدقهلية
- مباحث الدقهلية: لا صحة لسرقة أعضاء طفل الجمالية
- أمن الدقهلية يكثف جهوده لكشف غموض العثور على جثة الطفلة فاطمة بعد تغيب أسبوعين
- جريمة مروعة.. مصرع طفل طعنا في ميت غمر بالدقهلية