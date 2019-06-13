مساعد وزير الخارجية السابق: مصر هي القاطرة التي تشد الدول الأفريقية



وأضاف "نصر"، في لقاء مع برنامج "مال وأعمال"، المذاع على قناة "Extra News" الفضائية، أن هذه الدورات استفاد منها عدد كبير من الدول الأفريقية وأشادوا بها.



وتابع مساعد وزير الخارجية السابق للعلاقات الأفريقية، أن مصر بحجمها الكبير هي القاطرة التي تشد الدول الأفريقية، وهو واجب عليها وحتمية تاريخية.





قال السفير وائل نصر، مساعد وزير الخارجية السابق للعلاقات الأفريقية، إن مصر بدأت مكافحة الفساد منذ عدة سنوات وهناك العديد من الدورات تمت برعاية الرقابة الإدارية، ووزارة الخارجية.