HBO تنافس بـ Game of thrones فى سباق الإيمى القادم

قررت شبكة قنوات HBO الأمريكية، المنافسة بمسلسلها الشهير Game of thrones بموسمه الثامن والأخير لخوض سباق الـ Emmy Award القادم المقرر له يوم 25 ينايرمن العام المقبل .









وحصد الموسم الثامن والأخير من Game of thrones، تقييم سلبي وانتقادات واسعة، لتصل بالمسلسل لأقل مستوياته منذ طرحه فى 2011، كما حصد على تقييم 9.4 عبر موقع IMDB بعد ان كان يتربع على عرش أكثر المسلسلات حصولاً على تقييم فى التاريخ.









وأسدل الستار على مسلسل Game Of Thrones الذي بدأ عرضه فى عام 2011، ويعد من أشهر مسلسلات الخيال العلمى الدرامية، وحقق نجاحًا كبيرًا منذ بداية عرضه على شبكة "HBO" الأمريكية، كما حصل على العديد من الجوائز، وهو يروى قصة ملحمية بين 7 ممالك تتصارع على العرش، وهو مقتبس عن السلسلة الروائية "أغنية الجليد والنار" للكاتب جورج أر أر مارتن، ويشارك فى بطولته عدد كبير من النجوم أبرزهم، إميليا كلارك، كيت هارينجتون، لينا هيدى، نيكولاج كوستير والدوا، بيتر دانكلينج، صوفى ترنر، مايسى ويليامز.



