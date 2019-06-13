صورة ترميم تثير جدل على "فيس بوك".. والآثار ترد (فيديو)

قال الدكتور غريب سنبل، رئيس الإدارة المركزية لترميم الآثار، إن الآثار المصرية في آخر عشر سنوات في أيدي أمينة.





وأضاف "سنبل"، في مداخلة مع برنامج "مساء dmc" المذاع على قناة dmc الفضائية، أن ما يتم تداوله عن صورة لترميم تمثال بالأسمنت الأسود غير صحيحة.





وتابع رئيس الإدارة المركزية لترميم الآثار، أن الموجود هو عملية استكمال لجزء مفقود في التمثال، وهو أمر متعارف عليه علميا، وشدد على أن هذه المادة ليست أسمنت أسود، ولكنها "رملة وجير"، وهي طريقة معروفة علميا.



