صورة ترميم تثير جدل على "فيس بوك".. والآثار ترد (فيديو)
الخميس 13/يونيو/2019 - 01:59 ص
نعيم يوسف
Advertisements
Advertisements
قال الدكتور غريب سنبل، رئيس الإدارة المركزية لترميم الآثار، إن الآثار المصرية في آخر عشر سنوات في أيدي أمينة.
وأضاف "سنبل"، في مداخلة مع برنامج "مساء dmc" المذاع على قناة dmc الفضائية، أن ما يتم تداوله عن صورة لترميم تمثال بالأسمنت الأسود غير صحيحة.
وتابع رئيس الإدارة المركزية لترميم الآثار، أن الموجود هو عملية استكمال لجزء مفقود في التمثال، وهو أمر متعارف عليه علميا، وشدد على أن هذه المادة ليست أسمنت أسود، ولكنها "رملة وجير"، وهي طريقة معروفة علميا.
Advertisements
- إنهاء أعمال المرحلة الأولى من ترميم مومياوات مقابر المزوقة (صور)
- "الآثار": بدء أعمال ترميم مدينة ماضي بالفيوم
- رئيس الترميم بالآثار: ثقب التماثيل الثقيلة وتجميعها بـ'الاستانلس' صحيح 100%
- 'الآثار' عن استخدام 'الهيلتي' في ثقب التماثيل: 'مُتبع عالميا'
- رئيس الترميم بالآثار يكشف سر حامل "الجاروف" في واقعة تمثال دندرة
- رئيس "الترميم" بـ"الأثار" يكشف سر استخدام الصاروخ لمعالجة تمثالي سوهاج
- التفاصيل الكاملة لأزمة تمثال رمسيس الثاني أمام معبد الأقصر "مكانه وترميمه".. و"الآثار" ترد
- نشطاء ينتقدون ترميم تمثال أثري.. والآثار: صحيح وبأيدي متخصصين