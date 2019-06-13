مصطفى عباس لـ "الفجر الفني": أحمد السقا حافظ أدواري وخاصة "أبو علي" ومحمد سامي له الفضل (صور)

أعرب الفنان مصطفي عباس، عن سعادته بنجاح دوره في مسلسل "ولد الغلابة" مشيرا لتعبه اثناء تصوير مشهد قتله من النجم احمد السقا، ولكنه جلس معه كثيرا بالاضافة للمخرج محمد سامي لتحضيرات المشهد وخاصة انه المرة الأولي الذي يقوم فيه بتصوير مشهد موت بهذه الطريقة.









وتابع عباس، في تصريح خاص ل"الفجر الفني" ان النجم احمد السقا، استقبله بترحاب وقام بمزحه بإفيه قام به خلال فيلم "ابو علي" مع النجم كريم عبد العزيز، وايضا توجه "عباس" بالشكر للمخرج محمد سامي وذلك لترشيحه الدور والوقوف بجانبه ومساندته خلال التصوير.







