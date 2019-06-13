ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

مصطفى عباس لـ "الفجر الفني": أحمد السقا حافظ أدواري وخاصة "أبو علي" ومحمد سامي له الفضل (صور)

الخميس 13/يونيو/2019 - 01:26 ص
مصطفى عباس لـ الفجر الفني: أحمد السقا حافظ أدواري وخاصة أبو علي ومحمد سامي له الفضل (صور)
مصطفى عباس
Advertisements
طباعة
يارا أحمد
 
Advertisements

أعرب الفنان مصطفي عباس، عن سعادته بنجاح دوره في مسلسل "ولد الغلابة" مشيرا لتعبه اثناء تصوير مشهد قتله من النجم احمد السقا، ولكنه جلس معه كثيرا بالاضافة للمخرج محمد سامي لتحضيرات المشهد وخاصة انه المرة الأولي الذي يقوم فيه بتصوير مشهد موت بهذه الطريقة.



وتابع عباس، في تصريح خاص ل"الفجر الفني" ان النجم احمد السقا، استقبله بترحاب وقام بمزحه بإفيه قام به خلال فيلم "ابو علي" مع النجم كريم عبد العزيز، وايضا توجه "عباس" بالشكر للمخرج محمد سامي وذلك لترشيحه الدور والوقوف بجانبه ومساندته خلال التصوير.



"ولد الغلابة" من تأليف أيمن سلامة، ويؤدي بطولته الفنان أحمد السقا، وكوكبة أخرى من ألمع نجوم الفني على رأسهم الفنان محمد ممدوح، وهادي الجيار، وإنجي المقدم، ومي عمر، وهبة مجدي، وإدوارد، وسلوى عثمان، وكريم عفيفي، وريم سامي، ومن إخراج محمد سامي.

مصطفى عباس لـ "الفجر الفني": أحمد السقا حافظ أدواري وخاصة "أبو علي" ومحمد سامي له الفضل (صور)
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
من تتوقع أن يكون الحصان الأسود في درما رمضان 2019؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية
مصر - أساسي
x
21:00
تنزانيا - أساسي