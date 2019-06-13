الأهلي يحسم الجدل حول رحيل عمرو جمال

أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على وجود مفاوضات من جانب بعض الأندية للتعاقد مع بعض لاعبي الفريق خلال الميركاتو الصيفي المقبل.





وأضاف عبد الحفيظ أن الجهاز الفني سيحسم احتياجات الفريق، ثم يحدد بعد ذلك الأمور الأخرى.





وتابع أن اللاعبين المعارين عادوا للفريق باستثناء لاعبي الجونة لأنهم مرتبطين بمباراة في الدوري، بجانب عمرو بركات وكريم يحيى المرتبطين بعقد مع سموحة لمدة موسم ونصف.





وعن رحيل عمرو جمال قال عبد الحفيظ أن مهاجم الأهلي لا يزال مرتبط بعقد رسمي مع النادي لمدة موسمين، ومتواجد في الفريق ولم يوقع على أي عقود لأندية أخرى.





وأتم أن جمال واجه سوء توفيق بعد تعرضه للإصابة بمزق في العضلة الأمامية، لمرتين، بعد قيده في يناير، لكنه في النهاية لاعبا في صفوف الفريق.