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عاجل.. الأهلي يكشف حقيقة رحيل أزارو

الخميس 13/يونيو/2019 - 01:03 ص
عاجل.. الأهلي يكشف حقيقة رحيل أزارو
ازارو
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علي نبوي
 
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رد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على أنباء رحيل المغربي وليد أزارو مهاجم الفريق الأحمر في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال عبد الحفيظ إن أزارو لا يزال مرتبط بعقد مع الأهلي لمدة موسمين، وبالتالي فهو مستمر مع النادي.

وأضاف أن تراجع المهاجم المغربي طبيعي في ظل الضغوط التي تعرض لها مؤخرا الفريق، وهو ما حدث معه في بداية انضمامه.

وتابع أن اللاعب لم يتلقى أي عروض رسمية مؤخرا وسيبقى مع الفريق في الموسم المقبل.

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