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هشام عباس يحيى حفلا غنائيا بأحد المراكب النيلية.. غدا

الخميس 13/يونيو/2019 - 12:12 ص
هشام عباس يحيى حفلا غنائيا بأحد المراكب النيلية.. غدا
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الفجر الفني
 
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يستعد المطرب هشام عباس لإحياء حفل غنائى، غدا الخميس فى أحد المراكب النيلية، ومن المقرر أن يقدم  خلال الحفل أغانى من ألبومه الجديد، والمقرر طرحه خلال الفترة المقبلة.


ومن ضمن أغانى ألبوم هشام عباس الجديد: "اهربى"، من كلمات شادى نور، وألحان بلال سرور، وتوزيع هانى ربيع، أما الأغنية الثانية تحمل عنوان "الفترة اللى فاتت"، كلمات شادى نور، وألحان بلال سرور، وتوزيع هانى ربيع.


والأغنية الثالثة بعنوان  "حاجات مبتتفهمشى"، كلمات  شادى نور، وألحان بلال سرور، وتوزيع هانى ربيع، والأغنية الرابعة تحمل اسم "عامل ضجة" وهى من كلمات أسامة محرز، وألحان محمد النادي، وتوزيع توما.

يذكر أن هشام عباس قدم مؤخرا برنامج "شريط كوكتيل" على قناة الحياة، واستضاف من خلاله العديد من نجوم الغناء لتقديم كوكتيل أغانى متنوعة، وتقديمها مع الفنان هشام عباس، ويعرض يوم الخميس من كل أسبوع، على قناة الحياة، فى العاشرة مساءً.
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