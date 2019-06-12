المنتخب يختتم استعدادته لمواجهة تنزانيا وصلاح يشارك فى التدريبات
الأربعاء 12/يونيو/2019 - 11:37 م
محمد جمال
Advertisements
Advertisements
تدرب اليوم المنتخب الوطني التدريب الأخير، علي الملعب الرئيسي ببرج العرب بالأسكندرية، إستعداداً لمواجهة منتخب تنزانيا ودياً غداً، إستعداداً لبطولة كأس الأمم الإفريقية والمقرر إقامتها بمصر فى الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو المقبل.
وشارك محمد صلاح فى جزء من المران اليوم الذى شهد إكتمال صفوف المنتخب بتواجد ال 23 لاعب.
وجائت قائمة الفراعنة النهائية لكاس الأمم الأفريقية كالأتي:
حراسة المرمي : محمد الشناوي _أحمد الشناوي_ محمود جنش
خط الدفاع: أيمن أشرف _أحمد أيمن منصور_باهر المحمدي _محمود علاء_محمود حمدي الونش _ أحمد حجازي_عمر جابر_أحمد المحمدي
خط الوسط:طارق حامد _محمد النني _نبيل عماد دونجا _علي غزال _عمرو وردة _ _وليد سليمان _عبدالله السعيد _محمود حسن تريزيجيه _محمد صلاح.
خط الهجوم :مروان محسن _أحمد حسن كوكا _أحمد علي
Advertisements
- مفاجأت في تشكيل مصر أمام نيجيريا
- عاجل.. أجيري يعلن قائمة منتخب مصر في أمم إفريقيا 2019
- وليد سليمان وعبد الله السعيد ضمن أبرز العائدين لمنتخب مصر
- بيراميدز يتفوق على "تساوي" الأهلي والزمالك في قائمة منتخب مصر
- قائمة منتخب مصر قبل أمم إفريقيا.. المدافعون يتعادلون مع لاعبي الوسط
- إعلان القائمة النهائية لمنتخب الفراعنة في بطولة كأس الأمم الأفريقية .. وأسماء تشارك لأول مرة وغياب آخرين لأول مرة
- قائمة منتخب مصر 2019 في كأس الأمم الأفريقية.. وأبرز المستبعدين!
- مفاجآت بالجملة في قائمة "الفراعنة" لكأس أفريقيا
- انطلاق معسكر المنتخب الوطني في برج العرب