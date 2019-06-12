الرقابة الإدارية: المنتدي الإفريقي الأول لمكافحة الفساد قصة نجاح





قال العميد أحمد نور الدين، رئيس الأمانة الفنية للوقاية من الفساد بهيئة الرقابة الإدارية، إن مصر قبل 2014 لم يكن لديها استراتيجية موحدة لمكافحة الفساد، وكل جهات انفاذ القانون كانت تعمل على مكافحة الفساد كلًا منها على حدة.وأضاف "نور"، خلال حواره مع الإعلامية ريهام الديب، ببرنامج "مصر النهاردة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، مساء الأربعاء، أن دستور 2014 نص على التزام الدولة المصرية بمكافحة الفساد، واعداد استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد، وهذا ما تبناه الرئيس عبد الفتاح السيسي.ولفت إلى أن المنتدي الإفريقي الأول لمكافحة الفساد هو قصة نجاح مكتملة الأركان، لأن شمل معظم الدول الإفريقية لوضع آلية لنزاهة القارة السمراء، وهذا من شانه أن يعود على إفريقيا بالكثير من الإيجابيات.