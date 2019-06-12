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القليوبية اليوم.. إعدام طن صلصة طماطم و270 لتر خل.. وافتتاح المحطة الوسيطة لجمع القمامة بتكلفة 9 ملايين جنيه

الأربعاء 12/يونيو/2019 - 11:22 م
القليوبية اليوم.. إعدام طن صلصة طماطم و270 لتر خل.. وافتتاح المحطة الوسيطة لجمع القمامة بتكلفة 9 ملايين جنيه
صورة أرشيفية
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محمد نبيل
 
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شهدت محافظة القليوبية اليوم الأربعاء، مجموعة من الأحداث والقرارات والأخبار الميدانية الهامة، أبرزها مايلي:

طلاب القليوبية: امتحان اللغةالإنجليزية في مستوي الطالب المتوسط


حيث أبدى طلاب الثانوية العامة بالقليوبية، ارتياحهم من امتحان اللغة الإنجليزية حيث تبين أن الأمتحان جاء من كتب الوزارة والمذاكرات.


إعدام طن صلصة طماطم و270 لتر خل غير صالح بطوخ 


وتمكنت مديرية الصحة بالقليوبية، من إعدام كمية كبيرة من صلصة الطماطم والخل لظهور علامات عفن بهما داخل منشأة بمدينة طوخ.

بتكلفة 9 ملايين.. محافظ القليوبية يفتتح المحطة الوسيطة لجمع القمامة بطوخ 


وافتتح الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، اليوم الاربعاء، المحطة الوسيطة لجمع القمامة بطوخ والتي تقع علي مساحة 4681م بتكلفة 9 مليون جنية وقام بتنفيذها وزارة الانتاج الحربي.


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