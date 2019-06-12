صفقة تبادلية مرتقبة بين برشلونة وباريس سان جيرمان
الأربعاء 12/يونيو/2019 - 11:12 م
ريهام عبد المحسن
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ذكرت وسائل إعلام إسبانية بأن برشلونة يسعى لاستعادة البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي في الميركاتو الصيفي الحالي.
وكشف برنامج الشيرينتيجو الإسباني عن ترحيب نجوم برشلونة بعودة نيمار إلى صفوف الفريق في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وأشار البرنامج الإسباني إلى أن نيمار كان قد وجه طلب لإدارة PSG بالرحيل عن صفوف الفريق في الميركاتو الصيفي الحالي للعودة إلى برشلونة إلا أن الأمور لن تكون سهلة.
وأكد البرنامج الإسباني بأن برشلونة لا يمانع إدخال أي من عثمان ديمبلي أو فيليب كوتينيو ضمن صفقة استعادة نيمار إلى الفريق في الموسم المقبل.
وأكدت الصحافة الإسبانية بأن ليونيل ميسي قائد برشلونة يعتبر الداعم الأول لعودة نيمار إلى البلوجرانا الموسم المقبل.
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