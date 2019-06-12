"دبابة" بورتو على رادار ليفربول الانجليزي

دخل النجم الدولي المالي، موسى ماريجا مهاجم فريق بورتو البرتغالي، دائرة إهتمام نادي ليفربول الانجليزي حيث يرغب في التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

موسى ماريجا البالغ من العمر 28 عاماً، ولد في فرنسا، ولعب لعدة أندية أبرزها أميان، وتواجد في المنطقة العربية رفقة الترجي التونسي، ولكنه غادر بسرعة ثم إنتقل إلى الدوري البرتغالي مع فريق مارتيميو، ومنه إنتقل لبورتو، الذي أعاره موسم إلى فيتوريا غيماريش، ثم عاد إلى الدراغاو، وتألق كثيراً مع بورتو.

ويمتاز "ماريجا" بالقدرات البدنية الهائلة حتي أنه يطلق عليه لقب "الدبابة".